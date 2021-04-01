تحول رقمي للقطاع البلدي بمكة.. وحضور للتقنية الذكية في 4 مشاريع

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في اجتماع لـ"القويحص" مع إحدى الشركات الرائدة في المجال التقني

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، مع إحدى الشركات الرائدة في المجال التقني والذكاء الاصطناعي؛ لمناقشة سبل التحول الرقمي في القطاع البلدي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح "القويحص"، أن الأمانة تسعى إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لافتًا إلى أن مكة المكرمة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح من المدن الذكية في العالم؛ حيث توجد لديها بنيةً تحتيةً قويةً ومقومات طبيعية واقتصاد قوي يساعدها في أن تتحول إلى مدينة ذكية.

وأشار إلى اعتماد الأمانة على التقنية الحديثة في مختلف المشروعات والتي كان من ضمنها، مشروع المواقف الذكية، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع لترشيد الطاقة، والأنظمة الذكية لمراقبة النفايات، والربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء؛ مما انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتسهيل الإجراءات في التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الرضا للمستفيدين.