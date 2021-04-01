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الأحد.. "جمعية ألزهايمر" تعقد عموميتها الحادية عشرة بمشاركة كل الأعضاء

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الأحد.. "جمعية ألزهايمر" تعقد عموميتها الحادية عشرة بمشاركة كل الأعضاء الأحد.. "جمعية ألزهايمر" تعقد عموميتها الحادية عشرة بمشاركة كل الأعضاء
لاستعراض مسيرتها ومشاريعها وبرامجها والتصويت على جدول الأعمال

الأحد..

تعقد الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، اجتماع عموميتها الحادي عشر (عن بُعد)، عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 22 شعبان 1442هـ، الموافق 4 أبريل 2021م بعنوان الحصاد الثاني عشر.

ويُعد هذا الاجتماع مطلبًا أساسيًّا لاستعراض مسيرة الجمعية، والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة كافة أعضاء الجمعية؛ ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر؛ سيتم خلال جلسته العادية (عن بُعد)، عبر برنامج زووم، استعراض كامل الإنجازات والبرامج؛ حيث ستلقي الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، كلمة تتناول فيها مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع).

وسيتضمن الاجتماع عرضًا شاملًا عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2019م و2020م، والميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2019م، ومسودة عام 2020م، المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارة المالية المشرفة على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية.

وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى ألزهايمر وأسرهم؛ سيشهد الاجتماع توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء كهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية ومؤسسة أمان الصحة للمعدات والمستلزمات الطبية.

وسوف تختتم الجلسة باجتماع (غير عادي)، عن بُعد، ليتم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعدد من المقاعد لاستكمال دورته الحالية.

لمزيد من استفساراتكم، يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 والتواصل الاجتماعي @Saudialzheimer وعلى الموقع الإلكتروني alz.org.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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