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الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية "أرضاً محتلة"

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الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية "أرضاً محتلة" الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية "أرضاً محتلة"
غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح

الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية "أرضاً محتلة" من قبل "إسرائيل"، غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين: "هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وعن امتناع الوزارة عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل "إسرائيل" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، أوضح برايس أن "التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية". وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وشدد على أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود".

وحتى تسلم السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعده سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في تقرير الوزارة الصادر يوم الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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