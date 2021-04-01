أخبار عاجلة

النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان -
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان -
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا -
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري -
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السوق المالية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة

Print
السوق المالية السعودية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة السوق المالية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة
لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية

السوق المالية السعودية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة

أعلنت هيئة السوق المالية "تداول" اليوم، تعليق تداول أسهم 7 شركات لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة.

وقالت "تداول" في بيان اليوم إنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية؛ السوق الرئيسية: (شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات ، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني).. وفي السوق الموازية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية؛ عدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

2- يُستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 22/ 8/ 1442هـ، الموافق 4/ 4/ 2021، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4/ 2021م.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)؛ سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 20/ 9/ 1442، الموافق 2/ 5/ 2021م، حتى إعلانها عن القوائم المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية