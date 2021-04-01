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اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء

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اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء
ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل

اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي .

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة: إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل.

وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.

وسجلت اليابان منذ بداية تفشي الوباء نحو 480000 إصابة بالفيروس، وأكثر من 9 آلاف وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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