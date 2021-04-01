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ارتفاع النفط.. وبرنت عند 63.21 دولار للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 63.21 دولار للبرميل ارتفاع النفط.. وبرنت عند 63.21 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.8%

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 63.21 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تؤيد مواصلة مستويات الإنتاج الراهنة لمواجهة ارتفاع إصابات "كورونا" في بعض الدول.

وقالت "أوراسيا جروب" Eurasia Group في بيان إن النتيجة الأكثر احتماًلا عن الاجتماع هي عدم اتخاذ أي قرارات بإدخال تغييرات كبيرة في مستويات الإنتاج، وأن أي قرارات بشأن ذلك الصدد قد تؤجل إلى اجتماع مايو، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت مصادر أن اللجنة الفنية لدى "أوبك+" لم تقدم توصيات رسمية بشأن مستويات الإنتاج أمس الأربعاء.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.8% إلى 63.21 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.


كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.8% مسجلة 59.65 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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