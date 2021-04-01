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أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
أحدها من ملفات المخابرات العامة.. الدراما المصرية تستمر بـ"معركة الوعي" في رمضان 2021
فيديو
cnn arabic
الخميس 01 أبريل 2021 09:15 صباحاً
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