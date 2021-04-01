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هفوة بشرية تطرح سؤالًا.. إتلاف 15 مليون جرعة لقاح أمريكي!

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هفوة بشرية تطرح سؤالًا.. إتلاف 15 مليون جرعة لقاح أمريكي! هفوة بشرية تطرح سؤالًا.. إتلاف 15 مليون جرعة لقاح أمريكي!
هل الخطأ يؤثر على جرعات اللقاح التي جرى تسليمها واستخدامها؟

هفوة بشرية تطرح سؤالًا.. إتلاف 15 مليون جرعة لقاح أمريكي!

أوقف مصنع أمريكي ينتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، شحن 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" بعد اكتشاف "خطأ بشري"؛ حسب ما أوضحته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء.

وقال المصدر: إن العاملين في مصنع "بالتيمور" ارتكبوا خطأ في خلط مكونات اللقاح؛ مما أدى إلى إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، الذي تعول عليه السلطات الأمريكية لتسريع تطعيم السكان؛ نظرًا لأنه الوحيد الذي يعطى كجرعة واحدة، بعكس باقي اللقاحات.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن الخطأ، الذي ارتُكِب قبل أسابيع؛ أدى إلى وقف الجرعات المستقبلية من اللقاح المذكور؛ فيما فتحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية تحقيقًا في الواقعة.

وينتج المصنع لقاحي "جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا"؛ لكن الشركة صاحبة اللقاح الأول بدأت مساعيها لتعزيز سيطرتها على المنشأة لتجنب المزيد من هفوات الجودة.

وشددت "نيويورك تايمز" على أن الخطأ لا يؤثر على جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" التي تم تسليمها واستخدامها حاليًا في الولايات المتحدة؛ علمًا بأن جميعها أنتج في هولندا بعد موافقة السلطات الأمريكية؛ لكن كان من المفترض أن تأتي الشحنات الإضافية من اللقاح من مصنع "بالتيمور" الضخم خلال أسابيع، علمًا بأنها كانت تقدر بعشرات الملايين.

ورغم ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين توقعاتهم بأن التزام الرئيس جو بايدن بتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بنهاية شهر مايو المقبل؛ لا يزال قابلًا للتحقق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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