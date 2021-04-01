"عمومية أيتام تبوك" تُقِر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

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استعرضت منجزات الفترة الأخيرة من أعمال خيرية وشراكات مجتمعية

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا أقرت فيه الميزانية للعام المالي 2019/ 2020م، كما وافقت على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية المتوقعة للعام 2020/ 2021م.

حضر الاجتماع مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك عبدالحكيم الرشيدي، ثم استعرض طلال بن خالد الفقير رئيس مجلس الإدارة، الميزانية السابقة للجمعية 2020م، وتم إقرارها، واطلع الجميع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال خيرية مختلفة وشراكات مجتمعية وبرامج تطوعية وتدريبية قدمتها الجمعية لمستفيديها.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية؛ لدعمهم برامج الجمعية المختلفة، وحضورهم الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية.

من جانبه أكد المهندس عبدالعزيز بن رمضان القيسي المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، أن العمل الخيري يجد رعاية كريمة ودعمًا سخيًّا تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة تبوك راعي العمل الخيري بالمنطقة لدعم العمل الخيري.

ونوّه "القيسي" بأن الجمعية جاهزة لتقديم برامج الدعم الخيري في هذه الفترة والتي تشمل توزيع السلال الرمضانية وكسوة العيد، مع الاستمرار في صرف مخصصات كفالة اليتيم، وبقية البرامج الخيرية الأخرى التي تقدّمها الجمعية لليتيم ولأسرته وفق معايير الجودة والخصوصية.