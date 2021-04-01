أخبار عاجلة

أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

السودان يدعو واشنطن للانخراط بملف سد النهضة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الأمن الفدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ويعتقل عنصرا كان يعتزم مهاجمة مركز للشرطة

الأمن الفدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ويعتقل عنصرا كان يعتزم مهاجمة مركز للشرطة

الصفدي: الأمير حمزة حاول تشويه الحقائق وإثارة التعاطف بالأوساط العربية والأجنبية - تعليق حسن الدعجة

الصفدي: الأمير حمزة حاول تشويه الحقائق وإثارة التعاطف بالأوساط العربية والأجنبية - تعليق حسن الدعجة

عشرات القتلى والجرحى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

عشرات القتلى والجرحى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد

سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد

شبكة عيون الإخبارية