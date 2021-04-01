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أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العثور على مسجل صوت قمرة القيادة في طائرة إندونيسية منكوبة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 01 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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