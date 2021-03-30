وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

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جى بي سي نيوز :- انتقل الى رحمة الله تعالى طبيب الاسنان الدكتور محمد نزيه الشريده اثر اصابته بفيروس كورونا .

ونعت نقابة الاسنان الدكتور الشريدة خلال منشور على فيس بوك :

نعي شهيد طبيب أسنان

إنا لله وإنا إليه راجعون

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى

ينعى نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين الشهيد بإذن الله تعالى

زميلهم الدكتور محمد نزيه الشريده صاحب الابتسامة والخلق الطيب والمهنية العالية والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونا .

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

أمين يا رب العالمين