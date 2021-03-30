أخبار عاجلة

أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات -
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

Print
وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- انتقل الى رحمة الله تعالى طبيب الاسنان الدكتور محمد نزيه الشريده اثر اصابته بفيروس كورونا .

ونعت نقابة الاسنان الدكتور الشريدة خلال منشور على فيس بوك : 

نعي شهيد طبيب أسنان
إنا لله وإنا إليه راجعون
( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى
ينعى نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين الشهيد بإذن الله تعالى
زميلهم الدكتور محمد نزيه الشريده صاحب الابتسامة والخلق الطيب والمهنية العالية والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونا .
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .
أمين يا رب العالمين

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان

العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

شبكة عيون الإخبارية