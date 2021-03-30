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وزراء: "شريك " امتداد لمساعي ولي العهد لبناء قوة اقتصادية كبرى

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وزراء: "شريك السعودية" امتداد لمساعي ولي العهد لبناء قوة اقتصادية كبرى وزراء: "شريك " امتداد لمساعي ولي العهد لبناء قوة اقتصادية كبرى
وصفوا البرنامج بالمحفز للشركات الوطنية خلال تغريدات إشادة على تويتر

وزراء:

أثنى عددٌ من الوزراء، اليوم الثلاثاء، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم الرسمية بتويتر أشادوا خلالها بإطلاق وتدشين البرنامج الذي وصفوه بالمحفز للشركات الوطنية لتنمية استثماراتها وازدهار أعمالها.

ومن جهة أخرى، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سمو سيدي ‫ولي العهد يواصل جهوده الحثيثة بهمة، وطموح يعانق السماء لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة بعمل متقن ومحكم ومبادرات خلاقة متميزة، ويأتي منها ‫برنامج شريك .

وأضاف: يأتي ذلك ضمن مشروعات ‫رؤية 2030 لبناء قوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة تحقق التنمية والازدهار لبلادنا.

وأكد وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن إطلاق سمو ولي العهد "يحفظه الله" برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، محفز لشركاتنا الوطنية لتنمية استثماراتها وازدهار أعمالها، وخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة لأبنائنا وبناتنا.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بدوره يمثل ‫برنامج شريك السعودية الذي أطلقه اليوم سمو ولي العهد - حفظه الله - حقبة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.

وأضاف: سوف يُسهم في توليد الوظائف وتحقيق الطموحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة : إن تدشين سمو سيدي ولي العهد لهذا البرنامج النوعي وما يحمله من فرص واستثمارات ضخمة في مملكتنا الحبيبة.

ووصف "السواحة" التدشين بأنه دليل راسخ على أن المملكة ماضية في بناء المستقبل بكل ثبات بسواعد أبنائها وبناتها بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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