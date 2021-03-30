الأخضر السعودي يمطر شباك نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة

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نجح المنتخب السعودي بتحقيق فوز كبير على نظيره الفلسطيني أستقر عند خمسة أهداف دون رد اليوم الثلاثاء وذلك باللقاء الذي أقيم على أرض ملعب "مرسول بارك "بجامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وابتعد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات مقابل 9 نقاط للمنتخب أوزبكستان الوصيف و7 لسنغافورة و5 لليمن و4 لفلسطين.

لم يكد الضيوف يلتقطون أنفاسهم حتى أحكم المنتخب السعودي قبضته على المباراة منذ البداية وهو ما سمح له بامتلاك الكرة أكثر والوصول لمنطقة الجزاء المنتخب الفلسطيني لكن دون خطورة تذكر في النصف ساعة الأولى بسبب التكتل الدفاعي وفرض الرقابة الصارمة على مفاتيح اللعب للأخضر.

وجاء أول تهديد حقيقي في المباراة بالدقيقة(33) لمصلحة المنتخب الفلسطيني حينما أفلتت الكرة من يد الحارس محمد العويس الذي أرتكب خطأ فادح في التصدي لعرضية محمد أبو وردة لكن يقظة المدافع عبدالله مادو أنقذت الموقف في المرة الأولى ليعود العويس ويصلح خطائه بتصديه لتسديدة تامر صيام .

رد المنتخب السعودي كان حاسماً ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ياسر الشهراني بعدما تابع كرة مرتدة من يد حارس المنتخب الفلسطيني ليضع الكرة برأسه دون أي مضايقة من الدفاع في الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة (37).

بعد هذا الهدف تواصلت محاولات الأخضر السعودي لتحقيق نتيجة مريحة وهو ما تحقق له بعد مرور 7 دقائق بتسجيله ثاني الأهداف عبر فهد المولد من قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة (44).

وواصل المنتخب السعودي أفضليته منذ انطلاق الشوط الثاني وبعد مرور 7 دقائق فقط من بدايته تمكن من تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق صالح الشهري الذي أستغل تمريرة ذكية من سلطان الغنام وضعته بمواجهة المرمى ليصوب كرة بإتقان على يسار الحارس مسجلاً هدف التعزيز الثالث.

و لم يكد المنتخب الفلسطيني يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بالهدف الرابع في الدقيقة 58 عن طريق المتألق صالح الشهري اثر تمريرة عرضية متقنة من سالم الدوسري بعد عمل تكتيكي مميز للاعبي الأخضر رافعاً رصيده إلى هدفين في المباراة.

وتواصل مهرجان الأهداف بتسجيل الأخضر السعودي الهدف الخامس عبر القائد سالم الدوسري من علامة الجزاء عند الدقيقة (88) رافعاً رصيده من الأهداف الدولية إلى 12 هدف في مباراته الـ50 بقميص المنتخب السعودي .

وشهد اللقاء حضور جماهيري للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد أن سمحت وزارة الرياضة السعودية يوم أمس الاثنين لـ40% من الجماهير المحصنين بحضور المباراة ويأتي ذلك بعدما توقف الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم السعودية منذ مارس من العام الماضي إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة فرق تحصل على المركز الثاني.