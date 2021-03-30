إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الاردن

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جي بي سي نيوز :- نصحت وكالة الأمن القومي الإسرائيلية السياح بعدم السفر إلى الإمارات ودول أخرى في جميع أنحاء المنطقة، مشيرة إلى تهديد بشن هجوم من قبل إيران.

وشمل التحذير كلا من دبي وأبو ظبي في الإمارات وكذلك البحرين.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة في بيان "نقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية".

وحددت المكتب جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين وكردستان العراق، وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقيات تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة.

المصدر: أ ب