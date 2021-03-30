أخبار عاجلة

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق تمرين "مركز التفوق الجوي 2021" بمشاركة القوات الجوية في باكستان

Print
ينفذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات

انطلاق تمرين

انطلقت أمس, مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021 ) في قاعدة (مصحف) الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية, بمشاركة القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية, وحضور الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني ومساعد قائد القوات الجوية الباكستانية للعمليات اللواء الطيار وقاص سولهري.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعددٍ من الطائرات المقاتلة، من نوع (تورنيدو) بكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.

وأوضح ركن عمليات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حمد بن محمد الهاجري أن التمرين سيُنفّذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق "سيناريوهات" الحرب المختلفة، إضافة إلى التدرب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة العربية السعودية.‏

من جانب آخر بيّن ركن إمداد وتموين مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين النقيب المهندس عبدالرحمن بن ضيف الله العمري أنه من خلال العمل في بيئة مختلفة, تقوم الأطقم الفنية بصيانة وتجهيز وتسليح الطائرات على أعلى معايير الجودة وباتباع جميع إجراءات السلامة؛ تلبية للحاجة العملياتية وللرفع من الجاهزية القتالية.

يُذكر أن التمرين يستمر إلى السابع والعشرين من شهر شعبان ويهدف إلى ‏تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية القتالية والمساندة.

انطلاق تمرين

انطلاق تمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

شبكة عيون الإخبارية