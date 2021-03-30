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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، منهم مواطن ومقيمان من الجنسية السودانية، بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.


وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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