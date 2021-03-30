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شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية

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شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية
ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (325) ألف ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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