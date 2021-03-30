★ ★ ★ ★ ★

ينفذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات

انطلقت أمس, مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021 ) في قاعدة (مصحف) الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية, بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية, وحضور الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني ومساعد قائد القوات الجوية الباكستانية للعمليات اللواء الطيار وقاص سولهري.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعددٍ من الطائرات المقاتلة، من نوع (تورنيدو) بكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.

وأوضح ركن عمليات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حمد بن محمد الهاجري أن التمرين سيُنفّذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق "سيناريوهات" الحرب المختلفة، إضافة إلى التدرب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة العربية السعودية.‏

من جانب آخر بيّن ركن إمداد وتموين مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين النقيب المهندس عبدالرحمن بن ضيف الله العمري أنه من خلال العمل في بيئة مختلفة, تقوم الأطقم الفنية بصيانة وتجهيز وتسليح الطائرات على أعلى معايير الجودة وباتباع جميع إجراءات السلامة؛ تلبية للحاجة العملياتية وللرفع من الجاهزية القتالية.

يُذكر أن التمرين يستمر إلى السابع والعشرين من شهر شعبان ويهدف إلى ‏تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية القتالية والمساندة.