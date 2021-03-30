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"تطوعي جامعة جدة" يطلق مبادرة "جدّي وجدّتي نور الدار"

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"تطوعي جامعة جدة" يطلق مبادرة "جدّي وجدّتي نور الدار" "تطوعي جامعة جدة" يطلق مبادرة "جدّي وجدّتي نور الدار"
تستهدف تنمية الوعي المجتمعي لاحتياجات كبار السن

يطلق مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، يوم الخميس الموافق ١٩ شعبان، مبادرة مجتمعية بعنوان (جدّي وجدّتي نور الدار) التي تعنى بتنمية الوعي المجتمعي لاحتياجات كبار السن (الجد والجدة) عبر منصة بلاكبورد ضمن مبادرات لجنة التطوع بقسم اللغة الإنجليزية.

وفي التفاصيل.. تستضيف المبادرة عددًا من المشاركين في عدد من المجالات؛ منها المجال الأكاديمي والقانوني والإعلامي والتربوي والإرشاد النفسي، إضافة إلى مشاركة شعراء في هذه المبادرة الإنسانية.

وتستهدف المبادرة تسليط الضوء على متطلبات المرحلية العمرية التي يعيشها الجد والجدة من حيث الرعاية وسبل التواصل وتنمية بر الأبناء والأحفاد بهما.

يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة من المبادرات التطوعية المجتمعية التي أطلقها مركز التطوع بجامعة جدة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني التي بلغت ٩ مبادرات تطوعية منبثقة من قسم اللغة الإنجليزية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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