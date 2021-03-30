الأخضر الأولمبي يختتم معسكر الرياض بالتعادل السلبي أمام ليبيريا

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أنهى المنتخب السعودي الأولمبي معسكر الرياض بتعادل سلبي مع منتخب ليبيريا الأول، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وكسب الأخضر تجربته الودية الأولى أمام المنتخب ذاته بنتيجة 3-2 في لقاء جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد السبت الماضي.

وأشرك سعد الشهري، مدرب الفريق، أكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة للوقوف على مستوياتهم مع ختام المعسكر؛ إذ أجرى 9 تبديلات خلال المباراة، أشرك خلالها كلاً من: سعد السلولي وأيمن الخليف وناصر العمران ونواف بوشل وعبدالرحمن اليامي وفهد الحربي وهزاع الغامدي وحامد الغامدي وهاني الصبياني، بدلاً من: تركي العمار وفواز الطريس ومختار علي وحمد اليامي ومحمد مران وعبدالباسط عندي وحسين العيسى وعلي الحسن وعبدالله حسون. فيما استمر ممن شاركوا في القائمة الأساسية كل من: محمد الربيعي حارس المرمى، وخليفة الدوسري.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي؛ وذلك بحلوله في المركز الثاني خلال البطولة.