فاز على الخويلدية بثلاثية نظيفة.. "الزغيبي" يتوج الهلال بكأس دوري الطائرة

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توج الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الهلال بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على بطولة دوري شباب الممتاز، إثر فوزه على فريق الخويلدية بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن وعضو مجلس الإدارة باتحاد الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة محمد أحمد.

وجاءت نتائج الأشواط 25/20، 25/16، 25/18 وحصل الابتسام على المركز الثاني والميداليات الفضية والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.