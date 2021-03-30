أخبار عاجلة

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فاز على الخويلدية بثلاثية نظيفة.. "الزغيبي" يتوج الهلال بكأس دوري الطائرة

Print

فاز على الخويلدية بثلاثية نظيفة.. 

توج الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الهلال بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على بطولة دوري شباب الممتاز، إثر فوزه على فريق الخويلدية بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن وعضو مجلس الإدارة باتحاد الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة محمد أحمد.

وجاءت نتائج الأشواط 25/20، 25/16، 25/18 وحصل الابتسام على المركز الثاني والميداليات الفضية والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

فاز على الخويلدية بثلاثية نظيفة.. 

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

شبكة عيون الإخبارية