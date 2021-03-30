أخبار عاجلة

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطلق حملة لإيقاف خطاب الكراهية ضد المسلمين

Print
طالب "تويتر وفيسبوك" بجهودٍ أكبر في محاربة الكراهية ضد الإسلام

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطلق حملة لإيقاف خطاب الكراهية ضد المسلمين

طالب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تكثيف الرقابة على الحسابات التي تنشر الكراهية وعدم السماح لهم، وخاصة ضد المسلمين.

وأطلق الشيخ "العيسى" حملة تحت وسم RejectHate# على وسائل التواصل، ضمنها رسالته التي تدعو لمحاربة الخطابات المتطرفة ضد الشعوب المسلمة على مواقعها، وذلك أسوةً بما تفعله إدارات هذه الوسائل في حق أي مشاركة تنكر حادثة الهولوكوست، والتي -بحسب الشيخ العيسى- كانت خطوةً في الاتجاه الصحيح لو استمرت لجميع المشاركات التي تؤذي المسلمين وما يواجهونه من إساءات شخصية، وتهديدات امتدت للعنف الجسدي أيضاً، وذلك بسبب ما يؤججه المحتوى المتطرف الذي ينشر عبر هذه المواقع.

وأكد "العيسى" في رسالته التي لاقت صدىً كبيراً، على الأثر الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الحالية، والتي من شأنها خلق انطباعات لدى مرتاديها، وأنه أصبح بإمكانها أن تقرب بين الناس من مختلف الأماكن كما أنها في المقابل يمكنها أن تولّد الكراهية وعدم التسامح!

وأثنى "العيسى" في رسالته على الخطوة التي أعلنتها كل من "تويتر وفيسبوك" لشروعهما في سنّ قوانين جديدة تحارب الكراهية والتعصب، مطالباً بضرورة زيادة الإجراءات والملاحقة لكل مشاركة تؤذي أو تحرض على إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الجميع للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الرابطة تحت وسم RejectHate# لرفض الكراهية بجميع صورها والمساهمة في جعل العالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

شبكة عيون الإخبارية