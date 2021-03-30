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مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

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يتناول أبرز المستجدات والقضايا ومحاور مبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط"

مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

‬يُعقد مساء غدٍ الأربعاء (18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021م)، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج "صنع في السعودية"، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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