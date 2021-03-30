ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"

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لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"؛ لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ويهدف برنامج شريك السعودية إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً ، و تعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.

كما يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.

ويمكّن البرنامج الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.

وسيقدم البرنامج دعما عمليا وموجها لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة.

وسيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة

وصُممت ركائز البرنامج خصيصاً لتواكب متطلبات الشركات الوطنية الكبرى وبما يتماشى مع أهدافها المساهمة بتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.