أخبار عاجلة

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي أكد على تعزيز مستوى التنسيق بين الأردن ومصر والعراق

Print
اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي أكد على تعزيز مستوى التنسيق بين الأردن ومصر والعراق اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي أكد على تعزيز مستوى التنسيق بين الأردن ومصر والعراق

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد ناقش تقوية الوسائل لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين البلدان الثلاثة، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بصوره كافة، وتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.

وبحث الاجتماع موضوع تسهيل منح تأشيرة وتسهيل التنقل بين البلدان الثلاثة، مع التأكيد على أهمية عقد الاجتماع الثلاثي بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات بين الدول.

في الجانب الاقتصادي، قال حسين إن الاجتماع تطرق إلى التعاون في مجال التكامل الصناعي وتأهيل المصانع العراقية والتأكيد على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في الصناعات الدوائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية والجلود والملابس والصناعات الكيميائية.

وتناول الاجتماع مسألة المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المسماة سابقا المدينة الصناعية وإلى مشروع الربط الكهربائي ومد خط له علاقة بالنفط وأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، وفق وزير الخارجية العراقي.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان

العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

شبكة عيون الإخبارية