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"الصحة العالمية" تطالب بتحقيق معمق حول تسرب "كورونا" من المختبر الصيني

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"الصحة العالمية" تطالب بتحقيق معمق حول تسرب "كورونا" من المختبر الصيني "الصحة العالمية" تطالب بتحقيق معمق حول تسرب "كورونا" من المختبر الصيني
"غيبريسوس" انتقد تقييد بكين لحصول الخبرات على المعلومات

انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، تقييد حصول الخبراء الدوليين الذين حققوا في فرضية تسرّب الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر بالصين، على البيانات الأصلية اللازمة لإنجاز تقريرهم، مطالباً بإجراء خبراء متخصصين تحقيقاً أعمق حول هذه الفرضية.

وذكر "غيبريسوس" خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير الذي نشر رسمياً اليوم، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحاً، فإن الأمر يتطلب تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالها؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ودافعت أمريكا بشدة عن هذه الفرضية القائلة بأن الفيروس المسبب لكوفيد-19 قد يكون تسرب من مختبر، مستندة إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات.

لكن الصين نفت على الدوام وبشدة هذا الاحتمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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