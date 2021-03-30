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شركة "لولو هايبر ماركت" تطلق حملة "وجهة التوفير"

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ضمن سعيها للحفاظ على جودة عالية بأسعار معقولة

شركة

في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة التسوق لعملائها، أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "وجهة التوفير" التي تروّج لعروض حصرية بلافتات خضراء عبر متاجرها في المملكة، وتتيح هذه اللافتة الخضراء المميزة للعملاء تحديد موقع العروض بسهولة أثناء تسوقهم حتى من مسافة بعيدة.

وقال المدير الإقليمي لشركة "لولو" السيد شهيم محمد: "لقد شاهدنا تغيّرًا كبيرًا في عادات التسوق لعملائنا، حيث أصبحوا أكثر ًا، خاصة في هذه الجائحة، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الجودة العالية لمنتجاتنا بأكثر الأسعار المعقولة إلى جانب توفير بيئة تسوق ملائمة".

وأضاف: "كما ستفيد حملة وجهة التوفير عملائنا بخصومات كبيرة على أساسياتهم اليومية للتخزين قبل الشهر الكريم، ولقد عززنا أيضًا هذه العروض من خلال موقعنا عبر الإنترنت".

لمشاهدة المزيد من عروض لولو:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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