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"العصيمي" يلتقي مدير شرطة نجران ومتحدثها الرسمي

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لبحث تنفيذ الأدوار التوعوية مع جمعية بصائر

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر نجران الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد العصيمي، والمدير التنفيذي للجمعية عبد الله آل تالية، اليوم، مدير مديرية شرطة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، والمتحدث الرسمي باسمها الرائد عبد الله العشوي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات وفقًا للمهام والأدوار التوعوية المناطة وآلية تنفيذها بين شرطة المنطقة وجمعية بصائر.

كما تطرق إلى ما تم إنجازه من فعاليات مبادرة "بالتزامنا نسلم"، وأوجه التعاون بين الشرطة و"بصائر".

وأكد "أبو ذيبة" حرص القيادة الحكيمة على تطبيق الاحترازات الصحية وفق توجيهات الجهات المختصة في الأماكن العامة والمساجد على وجه الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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