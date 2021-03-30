"الرويلي" يكشف لماذا قرر التبرُّع بكليته لطفلة لا يعرفها؟.. هنا التفاصيل

★ ★ ★ ★ ★

بعد مناقشة الأطباء في القرار قبل المضي قُدمًا بتنفيذه

أراد التبرع بكليته لصديقه، لكنه تُوفِّي قبل موعد العملية؛ فتبرع بها لطفلة لا يعرفها. تفاصيل إنسانية يرويها المواطن فهد الرويلي.

تفصيلاً، روى المواطن فهد الرويلي تفاصيل إنسانية في اتخاذه قرارًا بالتبرع بإحدى كليتَيه لصالح طفلة في عمر 13 عامًا؛ تعاني الفشل الكلوي.

وكشف "الرويلي" عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشة الأطباء في القرار قبل المضي قُدمًا بتنفيذه، وعلم حين ذلك أن الإنسان بمقدوره العيش بكلية واحدة فقط، بل إنه لا يستخدم سوى 25 % فقط منها؛ ما يسمح له بالتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ آخرين.

وأشار "الرويلي" إلى أن السبب الرئيس في اتخاذه قرارًا بالتبرع هو موت صديقه المصاب بالفشل الكلوي؛ فقرر التبرع عن صديقه بكليته لأي شخص في حاجة إليها.

وأضاف بأنه كان ينوي التبرع لمسن في الخمسينيات من عمره إلا أنه اكتشف عدم مطابقة الأنسجة بينهما؛ فاتخذ القرار بالتبرع دون معرفة الشخص المستفيد، وعرف بعدها أن التبرع لصالح طفلة يتيمة، تبلغ من العمر 13 عامًا.