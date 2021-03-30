رئاسة المسجد النبوي تعقد حلقة عمل مع مقدِّمي خدمة الإفطار للصائمين خلال رمضان

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تناقش آلية التنظيم وتقديمه بشكل استثنائي وفردي بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم حلقة عمل مع مقدِّمي خدمة الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وأوضح الشيخ الخضيري أنه تم خلال حلقة العمل مناقشة آلية التنظيم لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي؛ ليكون بشكل استثنائي وفردي، وسيقتصر على تقديم التمر والماء فقط، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، مع الأخذ بكامل التدابير الوقائية، ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحلقة ضمن ما يتوافق مع الخطة التشغيلية للوكالة خلال شهر رمضان المبارك.