أخبار عاجلة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية

Print
زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية
لم ترد معلومات عن وقوع دمار.. وليس هناك تهديد بحدوث تسونامي

زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 612 كيلومتراً جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في 7 دول خلال 24 ساعة.. 400 وفاة بروسيا و83 حالة بباكستان و29 ببلجيكا

كورونا في 7 دول خلال 24 ساعة.. 400 وفاة بروسيا و83 حالة بباكستان و29 ببلجيكا

كورونا في 7 دول خلال 24 ساعة.. 400 وفاة بروسيا و83 حالة بباكستان و29 ببلجيكا

كورونا في 7 دول خلال 24 ساعة.. 400 وفاة بروسيا و83 حالة بباكستان و29 ببلجيكا

روسيا تسجل 383 وفاة و9169 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 383 وفاة و9169 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية