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بعد تلقيهما الجرعة الأولى.. إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ"كورونا"

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بعد تلقيهما الجرعة الأولى.. إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ"كورونا" بعد تلقيهما الجرعة الأولى.. إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ"كورونا"
قال: استمروا في الحذر.. علينا جميعًا أن نأخذ هذه الموجة الثالثة على محمل الجد

بعد تلقيهما الجرعة الأولى.. إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر إن الفحوص أكدت إصابته بكوفيد-19 بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، أضاف الرئيس الباكستاني: "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية)، كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس قال وزير الدفاع برويز خطاك إن الفحوص أثبتت أيضًا إصابته بالفيروس، مضيفًا في رسالته: "علينا جميعًا أن نأخذ هذه الموجة الثالثة على محمل الجد.. حفظنا الله جميعًا".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وسجلت باكستان 4525 إصابة بالفيروس و41 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659116، والوفيات إلى أكثر من 14250.

وتنوي فرض قيود أكثر صرامة بما يشمل حظر حفلات الزفاف والتجمعات الكبيرة.

كانت الفحوص قد أثبتت إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بكوفيد-19 هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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