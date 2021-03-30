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ارتفاع النفط بدعم توقعات استمرار تخفيضات "أوبك+" للإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط بدعم توقعات استمرار تخفيضات "أوبك+" للإنتاج ارتفاع النفط بدعم توقعات استمرار تخفيضات "أوبك+" للإنتاج
أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتًا

ارتفاع أسعار النفط بدعم توقعات استمرار تخفيضات

صعدت النفط بنحو 1 % يوم الاثنين بعد أن ذكرت "رويترز" أن ستدعم استقرار إنتاج الخام ضمن "أوبك+" قبيل اجتماع لمجموعة المنتجين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتفصيلاً، هبطت عقود الخام في وقت سابق عقب أنباء تحرير سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس وتعويمها، فيما أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتًا لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا؛ لتبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل البارز في "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو: "إن السوق تتطلع إلى ما بعد قناة السويس، وتركز على الاجتماع المقبل لـ(أوبك+)"، حسب "روسيا اليوم".

وصرح مصدر مطلع بأن روسيا ستدعم إنتاجًا مستقرًّا بشكل عام للنفط في مايو من مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدِّرة للبترول وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، بينما تسعى إلى زيادة صغيرة نسبيًّا لنفسها لتلبية طلب موسمي متزايد.

وأبلغت مصادر "رويترز" الأسبوع الماضي أنها تتوقع قرارًا على غرار قرار الاجتماع السابق عندما تجتمع "أوبك+" في أول إبريل لتقرر سياسة الإنتاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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