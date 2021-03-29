الأخضر السعودي يسعى لصدارة مجموعة التصفيات ..عبر بوابة فلسطين

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الليلة وبحضور الجماهير بعد غياب

يستضيف المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

ويسعى المنتخب السعودي لانتزاع صدارة المجموعة حيث يحتل المركز الثاني بـ 8 نقاط من 4 مباريات، خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر (9 نقاط) من 5 مباريات، فيما يقبع المنتخب الفلسطيني في قاع المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويسعى السعوديون لاستغلال عاملي الأرض والجماهير، التي تقرر حضورها المدرجات، بنسبة 40 % من السعة الإجمالية لمدرجات الملعب ابتداءً من مباراة اليوم.

