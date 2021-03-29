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الزلفي.. "المجلس المحلي" يوصي بوضع جسور مشاة ومعالجة التشوه البصري

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الزلفي.. "المجلس المحلي" يوصي بوضع جسور مشاة ومعالجة التشوه البصري الزلفي.. "المجلس المحلي" يوصي بوضع جسور مشاة ومعالجة التشوه البصري
ناقش استكمال مشروعات المياه والألياف البصرية ومناهل السيول وتوسعة بعض الطرق

الزلفي..

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الرابعة للمجلس المحلي في دورته العشرين للعام الحالي، والتي أسفرت عن التوصية بوضع جسور للمشاة ومعالجة التشوه البصري.

وناقش المجلس في جلسته أهمية معالجة التلوث البصري في متنزهات وحدائق المحافظة وأوديتها، علاوة على حاجة بعض شوارع المحافظة إلى جسور عبور المشاة.

كما ناقش الاجتماع استكمال مشروع المياه في حي الملك سلمان ومشروع الألياف البصرية، وبحث توسعة وتأهيل امتداد طريق المنطقة الصناعية شمالاً، إضافة إلى معالجة مناهل السيول في طريق الملك عبدالله وطريق الملك سعود.

كذلك تمت مناقشة الكثير من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة، منها وضع جسور للمشاة ومعالجة التشوه البصري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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