أخبار عاجلة

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. قطة تحمل مولودها المريض وتنقله إلى المستشفى

Print
قام الأطباء بفحصه وجدوا أنه يعاني عدوى في العين

بالفيديو.. قطة تحمل مولودها المريض وتنقله إلى المستشفى

حظيت قطة أم بتعاطف واسع، مؤخراً، بعدما ظهرت في مقطع تنفطر له القلوب، وهي تحمل مولودها المريض بالفم صوب المستشفى، أملاً في العثور على من يمد يد المساعدة، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، فإن هذه القطة حملت مولودها المريض إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، في محافظة إزمير، جنوبي البلاد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين.

وفي غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثاً عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح، تزامناً مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي الانتباه.

وأضافت أن هذا الأمر حصل للمرة الأولى، والموظفون تأثروا للغاية بما قامت به القطة حتى تعالج فلذة الكبد.

وقال معلقون إن سلوك القطة يكشفُ مرة أخرى عن نبل عاطفة الأمومة في الحياة، سواء كان لدى امرأة أو في شعور قطة ترأف بمولودها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليونان تنشر فيديو تقول إنه يظهر "حوادث خطيرة قام بها خفر السواحل التركي"

اليونان تنشر فيديو تقول إنه يظهر "حوادث خطيرة قام بها خفر السواحل التركي"

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو: غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

شبكة عيون الإخبارية