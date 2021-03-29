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الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين

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الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين
شنه نحو 60 مسلحًا في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو

الجيش الأيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين

أعلن الجيش الإيفواري أمس مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم جنديان ورجل أمن، في هجومين استهدفا مركزين للجيش شمالي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، بأن جنديين قُتلا في هجوم على معسكر في منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه نحو 60 إرهابيًا مدججين بالسلاح.

وأضاف البيان أن "الهجوم الثاني وقع في بلدة "كولوبوغو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزًا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الإيفوارية تنفذ عملية تمشيط في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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