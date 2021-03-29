★ ★ ★ ★ ★

"ابن زايد" بارك الجهود المبذولة من ولي العهد وأبدى استعداد الإمارات للعمل مع المملكة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلنهما سمو ولي العهد، وتهدفان بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك الشيخ محمد بن زايد -من جهته- الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد، وتقديره للمبادرة، واستعداد دولة الإمارات للعمل مع السعودية بما يحقق أهداف المبادرة.