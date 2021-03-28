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"التجارة" تحذِّر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

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الوزارة مستمرة في تتبُّع الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة

جدَّدت وزارة التجارة تحذيرها للمستهلكين من التسوق من المتاجر الإلكترونية الأجنبية المجهولة، وغير الموثوقة، موضحة أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية، تعود للمتجر الصيني المخالف الذي تم حجبه في وقت سابق، إضافة إلى 184 رابطًا لمواقع بأسماء مختلفة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تتبُّع هذه الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك؛ إذ تستغل هذه الروابط منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودي للإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية، مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال وخدمات ما بعد البيع، وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة من خلال عرض صور مضللة.

وأوضحت الوزارة أن السمات المشتركة للمواقع التي تم حجبها تكمن في الآتي:

استخدام عناوين عشوائية للمواقع الإلكترونية.

عدم وجود معلومات عن المنشأة، عنوانها، أرقام التواصل.

إتاحة التواصل مع المتسوقين فقط عبر البريد الإلكتروني.

إعلانات مكثفة عبر التواصل الاجتماعي "تويتر، سناب شات وتيك توك".

استخدام اللغة العربية وعملة الريال السعودي.

تصميم متشابه لمواقع المتاجر الإلكترونية.

الصور المعروضة لا تطابق المنتجات الحقيقية.

المنتجات ذاتها موجودة على مواقع عالمية أخرى ب أقل بكثرة.

تقييمات وهمية للمنتجات.

تخفيضات وعروض وهمية.

توفير خيار الدفع عند الاستلام فقط.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو على رقم مركز الاتصال الموحد 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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