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ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

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ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس
"حمزة" دعا وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه

ليبيا.. اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم الأحد، إن مجهولين اختطفوا الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وتفصيلاً، أوضح حمزة أنه تم فقدان الاتصال بالناشط جمال عدس منذ مساء أمس السبت، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهراً، مضيفاً أنه حتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً، حسب العربية نت.


ودعا حمزة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلاً مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكداً أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس، مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني بالعاصمة وضواحيها.

وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، التي تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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