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بالصور.. مصادرة وإتلاف خردوات وأدوات منزلية بـ"مسفلة مكة"

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في حملةً ميدانيةً موسعةً نفذتها "البلدية" على جبل غراب

بالصور.. مصادرة وإتلاف خردوات وأدوات منزلية بـ

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، حملة رقابية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشارها في عددٍ من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية نفذت حملةً ميدانيةً موسعةً على جبل غراب، أسفرت عن مصادرة 15 طنًا من الخردوات والأدوات المنزلية والأخشاب كانت بحوزة الباعة الجائلين المخالفين.

وفي سياقٍ متصل للحملات الرقابية التي تُنفذها بلدية المسفلة، تابعت الفرق الميدانية الباعة الجائلين المخالفين في حي الكنكارية، ومنعتهم من البيع بالطرقات والساحات العامة، وصادرت طنًا من الخضراوات المتنوعة، وسلمتها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

وأكَّدت وكالة البلديات حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات، ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة.

بالصور.. مصادرة وإتلاف خردوات وأدوات منزلية بـ

بالصور.. مصادرة وإتلاف خردوات وأدوات منزلية بـ

بالصور.. مصادرة وإتلاف خردوات وأدوات منزلية بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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