"أمانة الطائف" تستعد لرمضان بخطة رقابة على الأسواق والمطاعم والمولات

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تشمل نظافة المساجد وتهيئة المسالخ وتطبيق الإجراءات الاحترازية

اعتمد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الخطة الرقابية خلال شهر رمضان التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

وفي التفاصيل.. صرح وكيل الخدمات المهندس فيصل بن سراج الزهراني أن الأمانة دأبت في مثل هذا الشهر الفضيل أن تكثف من استعداداتها من خلال أجهزتها وبلدياتها الفرعية وإداراتها والتركيز على المطاعم والمطابخ وأماكن إعداد الوجبات الرمضانية، ومراقبة الباعة الجائلين، والتأكد مما يبيعونه من أكلات ومشروبات رمضانية.

كما تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد، والمحلات والأسواق التجارية، وفي ذات السياق أنهت الأمانة تهيئة مسالخها الرئيسة لاستقبال المذبوحات في شهر رمضان المبارك ورفع الطاقة الاستيعابية ،كما قامت بتشكيل لجنة لمراقبة الذبح العشوائي ومنعه. وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحلات والمراكز التجارية.

وكشف "الزهراني" أن المسالخ استكملت خططها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام رمضان وفق برامج وخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في عملية تسلم وتسليم المذبوحات، مشيراً إلى أن الأمانة سعت لتطوير آليات تسلم وتسليم الذبائح في المسالخ وترقيمها مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار قاصدي المسالخ ، كما عملت الأمانة على زيادة كادر العاملين في المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين مشرفين وجزارين وعمال نظافة، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لاستقبال هذا الموسم.

وأشار إلى أن البلديات قامت بتكثيف الحملات والزيارات للمنشآت الصحية استعداداً لدخول شهر رمضان الكريم ١٤٤٢هـ حيث بلغ عدد الزيارات خلال ١٥ يوماً من شهر شعبان ٧٩٥ زيارة نتج عنها تحرير عدد ٥٥ مخالفة وإغلاق ٢٧ منشأة صحية من مطاعم ومستودعات ومراكز بيع مواد غذائية لوجود مخالفات صحية وسوء في النظافة وعدم وجود شهادات صحية للعمالة في تلك المطاعم ومراكز تموين المواد الغذائية، تم على إثر ذلك إتلاف ٣ طن و ٣٢٢ كيلو جراماً من المواد الغذائية خلال تلك الحملات.

وبين "الزهراني" أن تلك الحملات مستمرة طوال العام وتهدف إلى سلامة الأغذية المقدمة للمواطن وحفاظاً على الصحة العامة، وتزامناً مع قرب دخول شهر رمضان الكريم ١٤٤٢هـ تم تكثيف هذه الحملات.

وأوضح أن البلديات مستمرة في مراقبة المحلات ومن ضمنها المنشآت الصحية، وأن التعاون مع المواطنين والمقيمين مطلب هام في رصد المخالفات والإبلاغ عنها والتي قد تحدث في الفترات ما بين الزيارات الدورية على المحلات، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ،مطالباً الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات في المنشآت الصحية عبر مركز البلاغات الموحد 940.