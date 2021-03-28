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مدير "تعليم الليث" يترأس اجتماعًا للاستعداد للعام الدراسي المقبل

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"الحازمي" أكد الحرص على تحقيق بداية جادة وناجحة منذ بداية أول يوم

مدير

ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم بقاعة المعارض والاجتماعات، الاجتماع الدوري الأول للجنة الاستعداد المركزية للعام الدراسي المقبل ١٤٤٢هـ / ١٤٤٣هـ، للاطلاع على الخطط والبرامج المعدة لبرنامج الاستعداد، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية محمد البركاتي وكل أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط ترحيل الكتب الدراسية، والميزانية التشغيلية للمدارس، وعمليات التأهيل والترميم والصيانة والنظافة، والتجهيزات المدرسية، والتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما تم استعراض مستوى التنفيذ والإنجاز، والتقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة لكل قسم، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها .

وشدد "الحازمي" بدوره على أهمية الحرص على تحقيق بداية جادة وناجحة منذ بداية أول يوم دراسي، منوهًا بمتابعة واهتمام كل أعضاء اللجنة وقادة وقائدات المدارس، ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قِبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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