★ ★ ★ ★ ★

دشن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، الذي يمتد حتى السادس من شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى.

وأجرى الأخضر مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أدى اللاعبون خلالها مراناً على الاستلام والتسليم، أعقب ذلك العمل على مناورة مصغّرة بهدف سرعة التحولات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب غداً، تدريباته بحصة مسائية في تمام الساعة الرابعة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.