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علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا

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علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا
تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر

علماء يكتشفون سلالة خطيرة من

اكتشف علماء في أنجولا طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).

وأعرب العلماء عن قلقهم إزاء رفض السلطات التنزانية الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية.

من ناحية أخرى، بيّن رئيس مختبر أبحاث "كريسب" الخاص البروفيسور توليو دي أوليفيرا، أن هناك ثلاث حالات، جميعهم موجودون الآن في أنجولا.

وخلصت الدراسات الأولية، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن، وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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