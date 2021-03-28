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البريد السعودي يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

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البريد السعودي يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية البريد السعودي يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية
لتسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات

البريد السعودي يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

وقعت مؤسسة البريد السعودي ومكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقية شراكة تنص على قيام البريد السعودي بالتقاط ونقل وتوزيع الشحنات بالبريد الممتاز من مقر المكتبة إلى جميع مدن ومحافظات المملكة.

وقّع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقّعها من جانب مكتبة الملك فهد الوطنية مدير الشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز بن محمد المعمر.

‏‎وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن ومحافظات المملكة.

‏‎وتعمل الاتفاقية على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزًا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

وتقدم مؤسسة البريد الكثير من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة، ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنويًّا ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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