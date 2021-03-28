أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام .. والمدرب يستدعي " القحطاني "

★ ★ ★ ★ ★

في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخليجية والآسيوية

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره المقام بمدينة الدمام، والذي يمتد حتى العاشر من شهر أبريل المقبل، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخليجية والآسيوية القادمة خلال العام الجاري.

وأجرى "الأخضر" تدريباته تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي قسّم الحصة التدريبية على فترتين، احتضنت صالة نادي الاتفاق الفترة الأولى والتي عمد خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق اللاعبين للتمارين اللياقية، فيما أجريت تدريبات الفترة الثانية في صالة القاعدة الجوية، إذ خضع اللاعبون لتدريبات وتمارين تكتيكية تركزت في اللعب على مساحات ضيقة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فارس القحطاني وذلك للالتحاق بالمعسكر.