أخبار عاجلة

الحكاية المذهلة لمومياء الملكة تي وشعرها الكيرلي.. سر جدة توت عنخ آمون وتحليل الدي إن إيه لجثمانها -
أوعى تمشي فى الأماكن دي.. دليلك الكامل لتجنب الطرق المقفولة ساعة موكب المومياوات -
شاهد.. حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" تعبر قناة السويس في طريقها للخليج -
معارك بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
توقعات أسعار الذهب أبريل 2021.. المعدن النفيس رايح فين ارتفاع ولا هبوط -
شاهد ميدان التحرير فى اللحظات الأخيرة قبل نقل المومياوات -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تكرِّم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في إنقاذ الدلافين بأملج

Print
داعية إلى التكاتف والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات

وجه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بتكريم الوزارة الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الذين شاركوا في إنقاذ قطيع الدلافين الذي جنح إلى شاطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك الأربعاء الماضي.

وقدمت الوزارة شكرها للمواطنين لتفاعلهم السريع بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين؛ وهو ما يؤكد حسهم الوطني للحفاظ على ثروات الوطن الفطرية داعية إلى التكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.

من جانبه نوه محافظ أملج والقيادات الحكومية والأهلية في المحافظة إلى مبادرة الوزارة السريعة لهذا التكريم، الذي يدل على حرص الوزارة على تشجيع العمل الجماعي وتكامله مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.

يُذكر أن قطيعاً من الدلافين جنح مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف الضحلة بأحد المواقع على شواطئ أملج؛ بسبب الرياح والأمواج القوية؛ حيث لم يستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة، وهو ما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وتم تحويل الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام

شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام

الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة

"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة

رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا"

رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية