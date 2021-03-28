أخبار عاجلة

الحكاية المذهلة لمومياء الملكة تي وشعرها الكيرلي.. سر جدة توت عنخ آمون وتحليل الدي إن إيه لجثمانها -
أوعى تمشي فى الأماكن دي.. دليلك الكامل لتجنب الطرق المقفولة ساعة موكب المومياوات -
شاهد.. حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" تعبر قناة السويس في طريقها للخليج -
معارك بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب -
شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام -
توقعات أسعار الذهب أبريل 2021.. المعدن النفيس رايح فين ارتفاع ولا هبوط -
شاهد ميدان التحرير فى اللحظات الأخيرة قبل نقل المومياوات -
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ -
"برج عملاء بنده" الخيري يرتفع في مكة دعماً للأطفال ذوي الإعاقة -
رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العثيمين": مبادرتا " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تبرهنان الدور الريادي للمملكة

Print
"العثيمين": مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تبرهنان الدور الريادي للمملكة "العثيمين": مبادرتا " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تبرهنان الدور الريادي للمملكة
قال إنهما تأتيان لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن "مبادرة الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم، وتؤكد أن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث.

وأضاف الأمين العام أن المبادرتين تأتيان لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية.

وأشاد "العثيمين" بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة الكثير من مشكلات التصحر والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة؛ مما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

شبكة عيون الإخبارية