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قال إنهما تأتيان لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم، وتؤكد أن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث.

وأضاف الأمين العام أن المبادرتين تأتيان لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية.

وأشاد "العثيمين" بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة الكثير من مشكلات التصحر والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة؛ مما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.